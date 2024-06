Azotowe w górę, wieloskładnikowe w dół. Ceny nawozów 29.06.2024

Kolejny tydzień z rzędu obserwujemy trend wzrostu cen nawozów azotowych, podczas gdy ceny nawozów wieloskładnikowych kontynuują spadki. Ile obecnie kosztuje mocznik oraz polifoski?

W ostatnim tygodniu czerwca odnotowaliśmy wzrost cen nawozów mineralnych na poziomie kilkudziesięciu złotych do jednej tony. Z nawozów azotowych, których ceny od początku czerwca systematycznie rosną, najbardziej podrożał RSM 28 (w odniesieniu do ubiegłego tygodnia), jednak dostępność tego nawozu jest mocno ograniczona. Sól potasowa jest droższa o około 30 zł/t. W przypadku nawozów wieloskładnikowych widoczna jest tendencja spadkowa, gdyż od początku czerwca średnie ceny Polifoski 6 oraz Polifoski 8 spadły o ponad 300 zł/t.

Co dalej z cenami mocznika?

Na rynku mocznika występuje obecnie niepewność co do dalszego kierunku cen, w związku z czynnikami występującymi na rynku globalnym. Bezpośredni wpływ na sytuację mają producenci w Indiach oraz w Egipcie. Indie ogłosiły przetarg na mocznik z terminem do 8 lipca, na blisko 1 mln ton. Istotne jest, że rozstrzygnięcie przetargu często wpływa na ogólnoświatowe ceny tego nawozu.

Z kolei w Egipcie, największego producenta mocznika na świecie, kolejny zakład wstrzymał produkcję nawozu, co wskazuje na dalsze problemy z dostawami gazu. Zmiany w globalnej produkcji i popycie na rynku nawozów, szczególnie mocznika, w znaczącym stopniu wywierają wpływ na rynki na całym świecie.

Kontrakty terminowe na mocznik na rynku światowym na lipiec oraz sierpień wykazują w większości wzrosty – czytamy w publikacji Harrego Minihan z Argus Media. Przykładem jest sytuacja na Bliskim Wschodzie, gdzie ceny mocznika wzrosły z 335 USD/t (cena z połowy miesiąca) do 350 USD/t w kontraktach na kolejne dwa miesiące.

Poniżej przedstawiamy aktualne średnie ceny detaliczne nawozów mineralnych z kilkunastu punktów sprzedaży wraz z porównaniem t/t (opakowania BB):

Nawóz Cena brutto (zł/t) Zaksan 33,5 1648,90 Wzrost ceny +11,40 zł/t Saletrosan 26 plus 1680 Bez zmian Saletrosan 30 Brak dostępności Saletrzak 27 Standard Plus 1450,60 Wzrost ceny +6 zł/t Siarczan amonu AS21 macro* 1371,30 Bez zmian ANVISTAR 34 N 1734 Bez zmian Salmag* 1424 Bez zmian Canwil Brak dostępności RSM 32 1456 Bez zmian RSM 30 Brak dostępności RSM 28* 1348,60 Wzrost ceny +29,70 zł/t RSM 26N+3S* 1206,30 Bez zmian Pulan 34,4 1613,40 Wzrost ceny +21,10 zł/t Mocznik Pulrea NBPT 2180 Bez zmian Polifoska 5* Brak dostępności Polifoska 6 2750,25 Spadek ceny -107,50 zł/t Polifoska 7 Brak dostępności Polifoska 8 2789,30 Bez zmian Amofoska 5-10-25 Brak dostępności Korn-Kali 1542,10 Spadek ceny -45,50 zł/t Sól Potasowa 1987 Wzrost ceny +31 zł/t Fosforan amonu DAP 18-46 3061,70 Spadek ceny -46,30 zł/t Polidap 18-46 Brak dostępności Super Fos Dar 2894,14 Spadek ceny -41,26 zł/t

*Ograniczona dostępność

Aleksandra Kurczaba